В раздевалке сборной Украины по футболу на чемпионате Европы будут звучать в основном произведения российских исполнителей.

УЕФА, кроме официального гимна Евро-2020 We Are The People, предложил игрокам сборных-участниц сформировать собственные плейлисты для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами.

В украинском списке 8 из 15 песен оказались треками российских исполнителей.

Плейлисты сборных уже появились на сервисе Spotify и их может прослушать каждый желающий.

«Звездой» плейлиста стал российский рэпер Morgenshtern. Футболисты сборной Украины включили в перечень три его песни: «Ствол», Show и «Новая волна».

Кроме Morgenshtern, подопечные Шевченко любят 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv и SQWOZ BAB. Единственной украинской песней в плейлисте сборной стала «Ехали казаки» группы «Тень солнца». Она была визитной карточкой нашей команды на Евро-2016.

В апреле Минкульт и СБУ внесли Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перед этим исполнитель намеревался проехать по Украине с концертами.

Напомним, что на днях массовая истерия возникла в России из-за новой формы сборной Шевченко, на которой нанесено карту с Крымом в составе Украины.

Через несколько часов после появления списка Spotify из плейлиста сборной Украины на Евро 2020 убрали все российские треки и вместо них добавили 47 новых треков.