Моргенштерн та компанія — збірна України фанатіє від російських реперів

У роздягальні збірної України з футболу на чемпіонаті Європи звучатимуть в основному твори російських виконавців.

УЄФА, крім офіційного гімну Євро-2020 We Are The People, запропонував гравцям збірних-учасниць сформувати власні плейлисти для створення святкової атмосфери та кращої комунікації з фанатами.

В українському списку 8 із 15 пісень виявилися треками російських виконавців.

Плейлисти збірних вже з’явилися на сервісі Spotify і їх може прослухати кожен охочий.

«Зіркою» плейлисту став російський репер Morgenshtern. Футболісти збірної України включили до переліку три його пісні: «Дуло», Show і «Новая волна».

Окрім Morgenshtern, підопічні Шевченка полюбляють 10AGE, Dead Blonde, NLO, The Hatters, Dzharakhov, Slava Marlow, Soda Luv та SQWOZ BAB. Єдиною українською піснею в плейлисті збірної стала «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця». Вона була візитівкою нашої команди на Євро-2016.

У квітні Мінкульт і СБУ внесли Моргенштерна до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Перед цим виконавець мав намір проїхати Україною з концертами.

Нагадаємо, що цими днями масова істерія виникла у Росії через нову форму збірної Шевченка, на якій нанесено карту з Кримом у складі України.

Через декілька годин після появи списку Spotify з плейлиста збірної України на ЄВРО прибрали всі російські треки й замість них додали 47 нових треків.