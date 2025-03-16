Співачка Ірина Федишин придбала для ЗСУ 100 автомобілів

https://racurs.ua/ua/n204842-ukrayinska-spivachka-prydbala-dlya-zsu-100-avtomobiliv.html

Ракурс

Співачка Ірина Федишин придбала для ЗСУ 100 автомобілів.

Кошти на них вона зібрала під час свого туру «Україна колядує" в США, Канаді, Чехії та Іспанії.

Федишин заробила гроші під час різдвяного туру, який охопив 25 міст світу: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Філадельфія, Бостон, Детройт, Піттсбург, Міннеаполіс, Сент-Петербург, Орландо, Клівленд, Рочестер, Картерет, Ярдвіл, Шарлотт, Сиракюз, Стемфорд, Хартфорд, Йонкерс, Сакраменто, Торонто, Вініпег, Марбея, Брно, Прага.