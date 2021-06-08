Кличко приміряв скандальну форму збірної України

https://racurs.ua/ua/n155790-klychko-prymiryav-skandalnu-formu-zbirnoyi-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, вже придбав нову форму збірної України з футболу. Він похвалився фото у новій амуніції команди Андрія Шевченка у своїх соцмережах.

Кличко написав, що нова форма «додає духу і волі до перемоги». На фото мер Києва продемонстрував елементи форми, а от про розмір амуніції, яку довелося купувати, Кличко не згадав.

Синьо-жовті футболки збірної викликали надзвичайний ажіотаж. Спочатку появою новинки обурилися в Росії, де всерйоз вимагали від УЄФА заборонити її використання через обриси території України включно з окупованим РФ Кримом. На формі також нанесені національні гасла «Слава Україні! Героям слава!», які бентежать росіян.

Як виявилося, керівництво європейського футболу дозволило Асоціації українського футболу використовувати нову форму із картою і гаслами ще на етапі підготовки до Євро-2020, яке стартує 11 червня.

Скандальною стала й історія з продажем форми в Україні, адже УАФ не встигла спрямувати нову амуніцію у магазини, аби вболівальники могли придбати її ще до початку чемпіонату Європи з футболу.

7 червня вперше в новій формі збірна України вийшла на товариський матч зі збірною Кіпру і перемогла з рахунком 4:0.