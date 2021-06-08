Новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера схвалили в США. Фото: eirmed.ru

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Ракурс

Лікувати хворобу Альцгеймера новим препаратом вперше за 20 років дозволило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в США.

Препарат розроблений компанією Biogen, у продаж він надійде під комерційною назвою Aduhelm, повідомляє The Wall Street Journal.

Ліки впливають на причини хвороби, а не симптоми, руйнуючи амілоїдні білки, які ушкоджують клітини мозку і викликають проблеми з пам’яттю і мисленням.

Лікування препаратом повинно бути пожиттєвим, а його річний курс буде коштувати 56 тис. дол. Він підходить пацієнтам молодше 80 років і з початковою стадією хвороби. Препарат був створений із клонованих людських антитіл.

Останнього разу FDA видавало схвалення на препарати проти хвороби Альцгеймера у 2003 році — ліки Namenda (8 дол. за таблетку) і Aricept (20 дол.) були здатні лише тимчасово полегшити симптоми захворювання.

Нагадаємо, вчені вважають, що хворобу Альцгеймера можна лікувати променевою терапією. Дослідники перевірили цей спосіб на чотирьох пацієнтах з важкою формою хвороби.

Джерело: The Wall Street Journal