Меган Маркл та принц Гаррі підуть у відпустку через новонароджену доньку

Меган Маркл та принц Гаррі, фото: Mark Jones

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Ракурс

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, разом візьмуть перерву на п’ять місяців від роботи над благодійним фондом Archwel.

Цей час пара планує присвятити догляду за дочкою, яка народилася 4 червня, та дворічним сином Арчі. Про це у коментарі Good Morning America заявив журналіст Омід Скобі, з яким часто працюють герцоги Сассекські, повідомляє The Daily Mail.

Такі їхні плани йдуть дещо в розріз з усталеною традицією, коли члени королівської сім’ї відразу повертаються до роботи.

Ми так звикли до того, що старші члени королівської сім’ї відразу повертаються до роботи, але Гаррі і Меган подають приклад, вони пропонують брати відпустку з догляду за дитиною до 20 тижнів у Archewell — це буде кілька місяців відпустки для обох, — зазначив Скобі.

Відомо, що донька герцогів Сассекських носитиме ім’я Лілібет «Лілі» Діана Маунтбеттен-Віндзор — її назвали на честь королеви Єлизавети і принцеси Діани.

Відповідаючи на питання, чи може це ім’я допомогти налагодити відносини Меган і Гаррі з королівською родиною, котрі були істотно зіпсовані в останні місяці, Скобі зазначив:

Нічого не знаю про оливкову гілку, але це демонструє, наскільки вони завжди були близькі з королевою.



Нагадаємо, британські ЗМІ назвали чергу доньки Гаррі та Меган на британський престол.

Джерело: The Daily Mail