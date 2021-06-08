Меган Маркл и принц Гарри пойдут в отпуск из-за новорожденной дочери

Меган Маркл и принц Гарри, фото: Mark Jones

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекском, вместе возьмут перерыв на пять месяцев от работы над благотворительным фондом Archwel.

Это время пара планирует посвятить уходу за дочерью, которая родилась 4 июня, и двухлетним сыном Арчи. Об этом в комментарии Good Morning America заявил журналист Омид Скоби, с которым часто работают герцоги Сассекские сообщает The Daily Mail.

Такие их планы идут несколько в разрез с устоявшейся традицией, когда члены королевской семьи сразу возвращаются к работе.

Мы так привыкли к тому, что старшие члены королевской семьи сразу возвращаются к работе, но Гарри и Меган подают пример, они предлагают брать отпуск по уходу за ребенком до 20 недель в Archewell — это будет несколько месяцев отпуска для обоих, — отметил Скоби.

Известно, что дочь герцогов Сассекских будет носить имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбэттен-Виндзор — ее назвали в честь королевы Елизаветы и принцессы Дианы.

Отвечая на вопрос, может ли это имя помочь наладить отношения Меган и Гарри королевской семьей, которые были существенно испорчены в последние месяцы, Скоби отметил:

Ничего не знаю об оливковой ветви, но это показывает, насколько они всегда были близки с королевой.



Напомним, британские СМИ назвали очередь дочери Гарри и Меган на британский престол.

Источник: The Daily Mail