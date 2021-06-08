90 тыс. копов Авакова получали по 32 тыс. грн доплат из COVID-фонда - аудит

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Аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19 выявил нарушения на 26,5 млн грн в Министерстве внутренних дел. Такой вывод сделала Государственная аудиторская служба, которая проверяла расходы «ковидного» фонда.

Согласно отчету, МВД получило 4,7 млрд грн для доплат территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбе и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Из выделенных денег не потратили только 6 млн грн. Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на отчет Госаудитслужбы.

Больше всего доплат получили 93 тыс. 422 работники Нацполиции. В среднем один полицейский получил 32 тыс. 333 грн.

В среднем по 31 тыс. 922 грн получили 1 тыс. 598 врачей аппарата МВД, а по 29 тыс. 244 грн — 1 тыс. 477 работников среднего медицинского персонала.

Во время аудита служба обнаружила, что территориальные органы МВД на доплаты медицинским и другим работникам использовали 7,7 млн грн из фонда. Хотя в учреждениях здравоохранения ведомства не было больных с пневмониями и людей с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Аудиторы передали правоохранительным органам 51 материал о нарушении расходов «ковидного» фонда.