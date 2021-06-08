Поліція Авакова отримувала 32 тис. грн доплат з COVID-фонду — аудит

https://racurs.ua/ua/n155788-policiya-avakova-otrymuvala-32-tys-grn-doplat-z-covid-fondu-audyt.html

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Аудит витрат з Фонду боротьби з COVID-19 виявив порушення на 26,5 млн грн в Міністерстві внутрішніх справ. Такий висновок зробила Державна аудиторська служба, яка перевіряла витрати з «ковідного» фонду.

Згідно зі звітом, МВС отримало 4,7 млрд грн для доплат територіальним органам МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. З виділених грошей не витратили лише 6 млн грн. Про це повідомляє StateWatch із посиланням на звіт Держаудитслужби.

Найбільше доплат отримали 93 тис. 422 працівники Нацполіції. У середньому один поліцейський отримав 32 тис. 333 грн.

У середньому по 31 тис. 922 грн отримали 1 тис. 598 лікарів апарату МВС, а по 29 тис. 244 грн — 1 тис. 477 працівників середнього медичного персоналу.

Під час аудиту служба виявила, що територіальні органи МВС на доплати медичним та іншим працівникам використали 7,7 млн грн з фонду. Хоча в закладах охорони здоров’я відомства не було хворих із пневмоніями та людей із підозрою або підтвердженим COVID-19.

Аудитори передали правоохоронним органам 51 матеріал про порушення витрат «ковідного» фонду.