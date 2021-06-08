Зеленський відмахнувся від перекрученої новини про розмову з Байденом. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155786-zelenskyy-vidmahnuvsya-vid-perekruchenoyi-novyny-pro-rozmovu-z-baydenom.html

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Розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена, президентів України та США, опинилася в центрі уваги ЗМІ.

Зеленський вважає несуттєвим виправлення прес-релізу, в якому Байден нібито підтримав бажання України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це український президент розповів у коментарі «Українській правді».

Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди й перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України, — сказав Зеленський.

За його словами, вкінці липня у США він обговорить з Байденом питання безпеки, територіальної цілісності, економіки та співпраці в оборонній сфері.

Також Зеленський прокоментував заяву стосовно підтримки США надання Україні статусу ПДЧ в НАТО, яка зникла з його офіційного сайту.

Слова — не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні — це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає - значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає - це теж цілком конкретна відповідь, — заявив український президент.

На його думку, значно важливіша максимально ефективна реформа Збройних сил України, адже «лише це є на сьогодні абсолютною гарантією миру в нашій країні й гарантією захисту кожного українця».

Нагадаємо, Володимир Зеленський зобов’язався перед Джо Байденом зробити низку кроків, за якими стежитимуть США.

Джерело: «Українська правда»