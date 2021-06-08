Зеленский отмахнулся от искаженной новости о разговоре с Байденом. Фото: УП

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Ракурс

Разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США, оказался в центре внимания СМИ.

Зеленский считает несущественным исправления пресс-релиза, в котором Байден якобы поддержал желание Украины получить План действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом украинский президент рассказал в комментарии «Украинской правде».

Вчера у меня был прекрасный разговор с президентом Байденом. Четкий, предметный, по сути. Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины, — сказал Зеленский.

По его словам, в конце июля в США он обсудит с Байденом вопросы безопасности, территориальной целостности, экономики и сотрудничества в оборонной сфере.

Также Зеленский прокомментировал заявление относительно поддержки США в предоставлении Украине статуса ПДЧ в НАТО, которое исчезло с его официального сайта.

Важны не слова, а конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ, — заявил украинский президент.

По его мнению, куда важнее максимально эффективная реформа Вооруженных сил Украины, так как «только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».

Напомним, Владимир Зеленский обязался перед Джо Байденом сделать ряд шагов, за которыми будут следить США.

Источник: «Украинская правда»