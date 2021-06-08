Тупицкий пришел в суд с охраной и собакой, меру пресечения ему не избрали

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Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявляет, что надеется на «справедливый суд в своем деле, потому что других надежд нет». Также он заявил об уважительных причинах неявки на несколько предыдущих судебных заседаний.

Меру пресечения 8 июня ему снова не избрали, Тупицкий называет ее «вообще абсурдной». Юриста подозревают в деле о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

Следующее заседание состоится 21 июля. Тупицкий пришел в суд вместе с охранниками, которые перед его приходом в суд осмотрели территорию вокруг судебной здания, в том числе со служебной собакой. Хотя президент отстранил Тупицкого от должности в КСУ, Управление Государственной охраны будет осуществлять его охрану еще год.

Между тем в прокуратуре подтвердили, что Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2017 году, сообщает УНИАН.

Прокурор Алексей Донской сегодня объявил ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому в виде залога и о запрете ему посещать Конституционный суд и общаться со свидетелями по делу.

Донской сослался при этом на данные Государственной пограничной службы. По словам прокурора, Тупицкий уже продемонстрировал ряд действий, которые можно характеризовать как риски.

Следствие просит запретить посещать Тупицкому здание КСУ, поскольку он использовал аппарат суда для своей защиты. Например, работники Конституционного суда печатали ему ходатайства.

Сегодня отстраненный судья КСУ Тупицкий заявил ходатайство об обеспечении онлайн-трансляции судебного заседания. Поскольку подготовка стрима требует времени, то в заседании объявлен перерыв до 21 июля. Кроме того, долгий перерыв обусловлен ​​тем, что судья будет находиться в отпуске.

Напомним, что осенью 2020 года Тупицкий на пресс-конференции в статусе председателя КСУ уверял журналистов, что земельные вопросы по поводу дачи в оккупированном Крыму он решал через юристов, а не лично. Он утверждал, что не ездил на территорию оккупированного Крыма.

Следствие утверждает, что в октябре 2018 года Тупицкий подкупил свидетеля в уголовном производстве. Тот должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, экс-председатель КСУ трижды ложно свидетельствовал в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о завладении имуществом Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Источник: УНИАН