Кривой Рог встретил Зеленского биллбордами с благодарностью Коломойского

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Владимир Зеленский, президент Украины, во вторник начал рабочую поездку в Днепропетровскую область — 8 июня глава государства прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский воспользовался рейсовым самолетом авиакомпании WindRose («Роза ветров»), основанной в 2003 году. WindRose через украинскую компанию «Райдел» и кипрскую Bregenzer Limited владеет олигарх Игорь Коломойский.

Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты, — отметил Зеленский.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, такого большого развития регионального авиасообщения не было уже давно. Кроме этого, он добавил, что развитие региональных аэропортов Украины проходит в рамках программы «Большое строительство».

Также на Банковой сообщили, что во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский проинспектирует объекты программы «Большое строительство». Кроме этого, в Днепре под председательством президента состоится заседание Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Как пишут местные СМИ, под окнами родительской квартиры Зеленского, а также у ГК «Металлургов» висят биллборды с благодарностью авиакомпании Коломойского главе государства.

Известно, что накануне визита Зеленского в соцсетях жители Кривого Рога сообщали об интенсивной работе коммунальных служб, которые косили газоны и убирали тротуары пылесосом.