Когда примут закон об олигархах, рассказала «Слуга народа»

https://racurs.ua/n155764-kogda-primut-zakon-ob-oligarhah-rasskazala-sluga-naroda.html

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Когда примут законопроект об олигархах, рассказал председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, работать над проектом закона президента Владимира Зеленского депутаты начнут еще до конца этой парламентской сессии. Фракция монобольшинства планирует поддержать законопроект в первом чтении.

До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий просто в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет, — цитирует Корниенко сайт партии «Слуга народа».

В случае, если парламентарии не поддержат законопроект Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, дальше Верховная Рада в течение краткого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать, — отметил Корниенко.



По его мнению, после референдума Рада будет вынуждена поддержать этот законопроект.

Напомним, ранее вице-спикер Рады Руслан Стефанчук пообещал, что голосование за законопроект об олигархах не будут затягивать.