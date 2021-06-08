Коли ухвалять закон про олігархів, розповіла “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n155764-koly-uhvalyat-zakon-pro-oligarhiv-rozpovila-sluga-narodu.html

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Коли ухвалять законопроект про олігархів, розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, працювати над проектом закону президента Володимира Зеленського депутати почнуть ще до кінця цієї парламентської сесії. Фракція монобільшості планує підтримати у першому читанні цей законопроект.

До кінця сесії ми плануємо у першому читанні закон проголосувати. І на наступному тижні буде комітет. Ми чекаємо альтернативний законопроект, які там будуть дефініції. Чекаємо, чи не буде там якихось прізвищ просто в законопроекті у перехідних положеннях. Сподіваємося, що такого не буде, — цитує Корнієнка сайт партії «Слуга народу».

У випадку, якщо парламентарі не підтримають законопроект Зеленського про олігархів, то його винесуть на референдум, аби долю закону визначив народ.

Якщо таке питання отримає схвальну відповідь від українського народу, то далі Верховна Рада протягом стислого терміну має реалізувати його у вигляді законопроекту. Тоді не можна буде за нього не проголосувати, — зазначив Корнієнко.



На його думку, після референдуму Рада буде змушена підтримати «олігархічний» законопроект.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Ради Руслан Стефанчук пообіцяв, що голосування за законопроект про олігархів не затягуватимуть.