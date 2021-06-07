8 червня відзначають Всесвітній день океанівhttps://racurs.ua/ua/n155763-8-chervnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-okeaniv.htmlРакурс
8 червня щороку відзначають Всесвітній день океанів. Це всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах.
Відзначати Всесвітній день океанів було запропоновано на міжнародному Саміті Землі 1992 року в Ріо-де-Жанейро, а за резолюцією Генасамблеї ООН № 63/111 від грудня 2008 року це свято почали офіційно відзначати 8 червня.
Також на 8 червня припадає Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — неофіційне свято, присвячене тим, хто сидить удома і піклується про благополуччя сім’ї. Ця праця може бути непомітною на перший погляд, але без неї неможливий сімейний затишок, тож її можна порівняти з працею шахтаря, інженера, менеджера, лікаря або вчителя.
Також на 8 червня припадає ще одне неофіційне свято — День кращих друзів. Це свято вшанування тієї особливої людини, якого ви називаєте своїм «кращим другом».
Православна церква 8 червня вшановує пам’ять апостолів з числа 70 Карпа і Алфея.
Апостол Карп був послідовником і помічником апостола Павла під час його мандрівок. Згодом він був поставлений апостолом Павлом єпископом міста Берії у Фракії. Вважається, що він був жорстоко вбитий наприкінці I ст. н. е. За іншою версією — він помер своєю смертю у Берії.
Апостол Алфей був батьком апостолів Іакова Алфеєва та Матвія Левія. Про його життя збереглося мало відомостей. Відомо лише, що він був родом із галілейського міста Капернаума.
Народні прикмети:
- якщо раки виходять на берег — варто очікувати дощ чи негоду;
- комарі роєм літають — на гарну погоду;
- якщо качки без кінця пірнають і плескаються в воді — варто очікувати дощу;
- якщо риба в річці грає у поверхні води — слід готуватися до сирої погоди;
- багато квіток на горобині обіцяють добрий врожай вівса, погане цвітіння — неврожай.