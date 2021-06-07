30 тис. українців за два роки створили унікальну рукописну Біблію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155762-30-tys-ukrayinciv-za-dva-roky-stvoryly-unikalnu-rukopysnu-bibliu-foto.htmlРакурс
Рукописну Біблію, створену зусиллями понад 31 тис. українців — представників різних конфесій, які взяли участь в її переписуванні, сьогодні, 7 червня, продемонстрували у Національному заповіднику «Софія Київська».
Цю унікальну книгу створювали впродовж двох років. Про це повідомляє Департамент інформації Українського Греко-Католицької церкви.
Зазначається, що ця книга є подарунком християн України Українській Державі з нагоди 30-річчя Незалежності.
Книга також встановила три національні рекорди:
- це найбільша рукописна книга в Україні;
- це книга, у якій зібрано найбільшу кількість почерків сучасних українців;
- цю величезну кількість сторінок вдалося зшити в один том.
Кожен учасник створення книги власною рукою вписував до неї один із біблійних віршів, зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Православні, представники католицьких і протестантських церков об'єдналися навколо Божого Слова, навколо спільної мети — створення пам’ятної української рукописної Біблії. Вона стала матеріальним втіленням спільного прагнення розбудовувати на духовних засадах єдину Україну, яку дехто намагається штучно розділити, — наголосив Епіфаній.