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Ракурс
Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній

30 тис. українців за два роки створили унікальну рукописну Біблію (ФОТО)

7 чер 2021, 23:22
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Рукописну Біблію, створену зусиллями понад 31 тис. українців — представників різних конфесій, які взяли участь в її переписуванні, сьогодні, 7 червня, продемонстрували у Національному заповіднику «Софія Київська».

Цю унікальну книгу створювали впродовж двох років. Про це повідомляє Департамент інформації Українського Греко-Католицької церкви.

Зазначається, що ця книга є подарунком християн України Українській Державі з нагоди 30-річчя Незалежності.

Книга також встановила три національні рекорди:

  • це найбільша рукописна книга в Україні;
  • це книга, у якій зібрано найбільшу кількість почерків сучасних українців;
  • цю величезну кількість сторінок вдалося зшити в один том.

Кожен учасник створення книги власною рукою вписував до неї один із біблійних віршів, зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Православні, представники католицьких і протестантських церков об'єдналися навколо Божого Слова, навколо спільної мети — створення пам’ятної української рукописної Біблії. Вона стала матеріальним втіленням спільного прагнення розбудовувати на духовних засадах єдину Україну, яку дехто намагається штучно розділити, — наголосив Епіфаній.

Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній

Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній

Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній


Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній

Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: УГКЦ

Джерело: Ракурс


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