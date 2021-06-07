Під час презентації рукописної Біблії, створеної понад 30 тис. українців, фото: Митрополит Епіфаній

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Рукописну Біблію, створену зусиллями понад 31 тис. українців — представників різних конфесій, які взяли участь в її переписуванні, сьогодні, 7 червня, продемонстрували у Національному заповіднику «Софія Київська».

Цю унікальну книгу створювали впродовж двох років. Про це повідомляє Департамент інформації Українського Греко-Католицької церкви.

Зазначається, що ця книга є подарунком християн України Українській Державі з нагоди 30-річчя Незалежності.

Книга також встановила три національні рекорди:

це найбільша рукописна книга в Україні;

це книга, у якій зібрано найбільшу кількість почерків сучасних українців;

цю величезну кількість сторінок вдалося зшити в один том.

Кожен учасник створення книги власною рукою вписував до неї один із біблійних віршів, зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній.