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Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний

30 тыс. украинцев за два года создали уникальную рукописную Библию (ФОТО)

7 июн 2021, 23:22
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Рукописную Библию, созданную усилиями более 31 тыс. украинцев — представителей различных конфессий, которые приняли участие в ее переписывании, сегодня, 7 июня, продемонстрировали в Национальном заповеднике «София Киевская».

Эту уникальную книгу создавали в течение двух лет. Об этом сообщает Департамент информации Украинской Греко-Католической церкви.

Отмечается, что эта книга является подарком христиан Украины Украинскому Государству к 30-летию Независимости.

Книга также установила три национальных рекорда:

  • это самая большая рукописная книга в Украине;
  • это книга, в которой собрано наибольшее количество почерков современных украинцев;
  • это огромное количество страниц удалось сшить в один том.

Каждый участник создания книги собственной рукой вписывал в нее один из библейских стихов, отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Православные, представители католических и протестантских церквей объединились вокруг Божьего Слова, вокруг общей цели — создания памятной украинской рукописной Библии. Она стала материальным воплощением общего стремления развивать на духовных началах единую Украину, которую кое-кто пытается искусственно разделить, — подчеркнул Епифаний.

Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний

Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний

Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний


Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний

Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: УГКЦ

Источник: Ракурс


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