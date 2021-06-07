30 тыс. украинцев за два года создали уникальную рукописную Библию (ФОТО)https://racurs.ua/n155762-30-tys-ukraincev-za-dva-goda-sozdali-unikalnuu-rukopisnuu-bibliu-foto.htmlРакурс
Рукописную Библию, созданную усилиями более 31 тыс. украинцев — представителей различных конфессий, которые приняли участие в ее переписывании, сегодня, 7 июня, продемонстрировали в Национальном заповеднике «София Киевская».
Эту уникальную книгу создавали в течение двух лет. Об этом сообщает Департамент информации Украинской Греко-Католической церкви.
Отмечается, что эта книга является подарком христиан Украины Украинскому Государству к 30-летию Независимости.
Книга также установила три национальных рекорда:
- это самая большая рукописная книга в Украине;
- это книга, в которой собрано наибольшее количество почерков современных украинцев;
- это огромное количество страниц удалось сшить в один том.
Каждый участник создания книги собственной рукой вписывал в нее один из библейских стихов, отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
Православные, представители католических и протестантских церквей объединились вокруг Божьего Слова, вокруг общей цели — создания памятной украинской рукописной Библии. Она стала материальным воплощением общего стремления развивать на духовных началах единую Украину, которую кое-кто пытается искусственно разделить, — подчеркнул Епифаний.