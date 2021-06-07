Во время презентации рукописной Библии, созданной более 30 тыс. украинцев, фото: Митрополит Епифаний

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Рукописную Библию, созданную усилиями более 31 тыс. украинцев — представителей различных конфессий, которые приняли участие в ее переписывании, сегодня, 7 июня, продемонстрировали в Национальном заповеднике «София Киевская».

Эту уникальную книгу создавали в течение двух лет. Об этом сообщает Департамент информации Украинской Греко-Католической церкви.

Отмечается, что эта книга является подарком христиан Украины Украинскому Государству к 30-летию Независимости.

Книга также установила три национальных рекорда:

это самая большая рукописная книга в Украине;

это книга, в которой собрано наибольшее количество почерков современных украинцев;

это огромное количество страниц удалось сшить в один том.

Каждый участник создания книги собственной рукой вписывал в нее один из библейских стихов, отметил на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.