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Ракурс
Всемирный день океанов будут праздновать 8 июня

8 июня отмечают Всемирный день океанов

7 июн 2021, 23:41
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8 июня ежегодно отмечается Всемирный день океанов. Это всемирный день борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.

Отмечать Всемирный день океанов было предложено на международном Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро, а по резолюции Генассамблеи ООН № 63/111 от декабря 2008 года этот праздник начали официально отмечать 8 июня.

Также на 8 июня приходится Международный день домохозяйки и домохозяина — неофициальный праздник, посвященный тем, кто сидит дома и заботится о благополучии семьи. Эта работа может быть незаметной на первый взгляд, но без нее невозможен семейный уют, поэтому ее можно сравнить с трудом шахтера, инженера, менеджера, врача или учителя.

Также на 8 июня приходится еще один неофициальный праздник — День лучших друзей. Это праздник чествования того особого человека, которого вы называете своим «лучшим другом».

Православная церковь 8 июня чтит память апостолов из числа 70 Карпа и Алфея.

Апостол Карп был последователем и помощником апостола Павла во время его путешествий. Впоследствии он был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии. Считается, что он был жестоко убит в конце I в. н. е. По другой версии — он умер своей смертью в Берии.


Апостол Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея Левия. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно лишь, что он был родом из галилейского города Капернаума.

Народные приметы:

  • если раки выходят на берег — следует ожидать дождя или ненастья;
  • комары роем летают — к хорошей погоде;
  • если утки без конца ныряют и плещутся в воде — стоит ожидать дождя;
  • если рыба в реке играет у поверхности воды — следует готовиться к сырой погоде;
  • много цветков на рябине обещают хороший урожай овса, плохое цветения — неурожай.

Источник: Ракурс


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