8 июня отмечают Всемирный день океановhttps://racurs.ua/n155763-8-iunya-otmechaut-vsemirnyy-den-okeanov.htmlРакурс
8 июня ежегодно отмечается Всемирный день океанов. Это всемирный день борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.
Отмечать Всемирный день океанов было предложено на международном Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро, а по резолюции Генассамблеи ООН № 63/111 от декабря 2008 года этот праздник начали официально отмечать 8 июня.
Также на 8 июня приходится Международный день домохозяйки и домохозяина — неофициальный праздник, посвященный тем, кто сидит дома и заботится о благополучии семьи. Эта работа может быть незаметной на первый взгляд, но без нее невозможен семейный уют, поэтому ее можно сравнить с трудом шахтера, инженера, менеджера, врача или учителя.
Также на 8 июня приходится еще один неофициальный праздник — День лучших друзей. Это праздник чествования того особого человека, которого вы называете своим «лучшим другом».
Православная церковь 8 июня чтит память апостолов из числа 70 Карпа и Алфея.
Апостол Карп был последователем и помощником апостола Павла во время его путешествий. Впоследствии он был поставлен апостолом Павлом епископом города Берии во Фракии. Считается, что он был жестоко убит в конце I в. н. е. По другой версии — он умер своей смертью в Берии.
Апостол Алфей был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея Левия. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно лишь, что он был родом из галилейского города Капернаума.
Народные приметы:
- если раки выходят на берег — следует ожидать дождя или ненастья;
- комары роем летают — к хорошей погоде;
- если утки без конца ныряют и плещутся в воде — стоит ожидать дождя;
- если рыба в реке играет у поверхности воды — следует готовиться к сырой погоде;
- много цветков на рябине обещают хороший урожай овса, плохое цветения — неурожай.