Кривий Ріг зустрів Зеленського “вдячними” бігбордами Коломойського

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Володимир Зеленський, президент України, у вівторок розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області — 8 червня глава держави прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський скористався рейсовим літаком авіакомпанії WindRose. Нагадаємо, Windrose («Роза вітрів») заснована в 2003 році. Нею володіє через українську компанію «Райдел» і кіпрську Bregenzer Limited олігарх Ігор Коломойський.

Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки, — зазначив Зеленський.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було вже давно. Окрім цього, він додав, що розвиток регіональних аеропортів України відбувається в межах програми «Велике будівництво».

Також на Банковій повідомили, що під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський проінспектує об'єкти програми «Велике будівництво». Окрім цього, у Дніпрі під головуванням президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влади.

Як пишуть місцеві ЗМІ, під вікнами батьківської квартири Зеленського, а також біля ДК «Металургів» висять білборди з вдячністю авіакомпанії Коломойського главі держави.

Відомо, що напередодні візиту Зеленського в соцмережах мешканці Кривого Рогу повідомляли про інтенсивну роботу комунальних служб, які косили газони, прибирали тротуари пилосмоком.