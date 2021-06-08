Провал землі поглинув машини й дерева в Ізраїлі – шокуюче відео

https://racurs.ua/ua/n155782-proval-zemli-poglynuv-mashyny-y-dereva-v-izrayili-shokuuche-video.html

Ракурс

Падіння автомобілів через провал ґрунту сталося на території медичного центру в Єрусалимі.

7 червня в гігантську воронку впало кілька машин, на місце події були направлені служби екстреної допомоги, повідомляє The Times of Israel.

Автомобілі падали в глибоку яму, яка стрімко розширювалася в діаметрі. За даними пожежно-рятувальної служби, до провалу прибули сім пожежних машин.

Команда спеціального підрозділу розшукувала людей, які могли опинитися всередині транспортних засобів, що потрапили в яму. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фахівці припускають, що воронка утворилася через будівельні роботи, які проводилися на в’їзді в Єрусалим. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, під лікарнею та автостоянкою будується тунель, це призвело до просідання ґрунту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі розбився в місті Барановичі. Очевидці стверджують, що екіпаж до останнього відводив літак від житлових будинків.

Джерело: The Times of Israel