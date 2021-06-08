Рейтинг партій — “Слугу народу” в Раді потіснять шість політсил

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Ракурс

Новий рейтинг партій оприлюднили соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 8 червня на основі опитування двох тисяч українців, яке проводилося 27 травня — 1 червня.

Згідно з опитуванням, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, новими парламентарями стали б представники семи партій. У КМІС нагадали, що чотири політсили традиційно очолюють рейтинг. Йдеться про «Слугу народу», «Європейську солідарність», ОПЗЖ та «Батьківщину». Водночас бар'єр у 5% можуть подолати також партії:

«Сила і честь»,

«Українська стратегія Гройсмана»,

Радикальна партія Ляшка.

Рейтинг «Слуги народу» нині становить 17,7%. Політсилі Володимира Зеленського «дихає в шию» партія екс-президента Петра Порошенка «ЄС» з показником підтримки населення у 15,4%. За ними йдуть ОПЗЖ (14,7%) та партія Юлії Тимошенко (13,9%).

Нагадаємо, у КМІС розповіли, що балотування чинного президента України Зеленського на другий президентський термін не підтримують більшість українців — 54,5%.