Рейтинг партий — «Слугу народа» в Раде потеснят шесть политсил

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Ракурс

Новый рейтинг партий обнародовали социологи Киевского международного института социологии (КМИС) 8 июня на основе опроса двух тысяч украинцев, который проводился 27 мая — 1 июня.

Согласно опросу, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, новыми парламентариями стали бы представители семи партий. В КМИС напомнили, что четыре политсилы традиционно возглавляют рейтинг. Речь идет о «Слуге народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ и «Батькивщине». В то же время барьер в 5% могут преодолеть также партии:

«Сила и честь»,

«Украинская стратегия Гройсмана»,

Радикальная партия Ляшко.

Рейтинг «Слуги народа» в настоящее время составляет 17,7%. Политсиле Владимира Зеленского «дышит в шею» партия экс-президента Петра Порошенко «ЕС» с показателем поддержки населения в 15,4%. За ними следуют ОПЗЖ (14,7%) и партия Юлии Тимошенко (13,9%).

Напомним, в КМИС рассказали, что баллотирование действующего президента Украины Зеленского на второй президентский срок не поддерживают большинство украинцев — 54,5%.