Как будут оплачивать e-больничные, рассказали в Фонде соцстрахования

В Украине вводятся e-больничные, фото: ФССУ

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Ракурс

Украина начала переход медучреждений на создание электронных медицинских заключений вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности. Для застрахованных лиц программные средства будут автоматически формировать на их основании электронной больничный.

Такой электронный листок нетрудоспособности не требует дублирования на бланке и наделен полным перечнем функций бумажной версии. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда соцстрахования Украины (ФССУ).

Переход на е-больничные начался с 1 июня и в настоящее время систему тестируют более 200 больниц по всей Украине. Ожидается, что с 1 сентября система заработает в полном объеме.

Если пациенту был открыт больничный на бланке, то его продолжение до закрытия должно осуществляться исключительно в бумажном виде даже в случае перехода больницы на электронный формат, — подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что е-больничные является основанием для получения от Фонда соцстрахования;

пособий по беременности и родам;

пособий по временной потере трудоспособности, в частности в случае болезней или травм, самоизоляции от COVID-19, на период ухода за больными детьми и родственниками, лечения в санаторно-курортных учреждениях и т. п.

Также по е-больничным работодатели осуществляют оплату первых пяти дней лечения болезней или травм своих сотрудников, — отмечают в ведомстве.

С шестого дня выплаты будет осуществлять уже Фонд социального страхования.

Как и в случае с бумажным больничным листом, размер пособия по временной потере нетрудоспособности составит от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от продолжительности стажа, — отмечают в ФССУ.

В ведомстве подчеркивают, что застрахованное лицо не должно будет передавать e-больничный работодателю для получения помощи от ФССУ — после оформления электронного медицинского заключения, которое происходит автоматически после открытия больничного, работник должен проинформировать своего работодателя любым удобным способом.