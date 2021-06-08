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Ракурс
В Україні запроваджуються e-лікарняні, фото: ФССУ

Як оплачуватимуть е-лікарняні, розповіли в Фонді соцстрахування

8 чер 2021, 12:11
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Україна розпочала перехід медзакладів на створення електронних медичних висновків замість видачі паперових листків непрацездатності. Для застрахованих осіб програмні засоби автоматично формуватимуть на їх підставі е-лікарняний.

Такий електронний листок непрацездатності не потребує дублювання на бланку та наділений повним переліком функцій паперової версії. Про це повідомляється у Telegram-каналі Фонду соцстрахування України (ФССУ).

Перехід на е-лікарняні розпочався з 1 червня і наразі систему тестують понад 200 лікарень по всій Україні. Очікується, що з 1 вересня система запрацює в повному обсязі.

Якщо пацієнту було відкрито лікарняний на бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватись виключно у паперовому виді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що е-лікарняні є підставою для отримання від Фонду соцстрахування:

  • допомог по вагітності та пологах;
  • допомог по тимчасовій втраті працездатності, зокрема в разі хвороб або травм, самоізоляції від COVID-19, на період догляду за хворими дітьми і родичами, лікування в санаторно-курортних закладах тощо.

Також за е-лікарняними роботодавці здійснюють оплату перших п’яти днів лікування хвороб або травм своїх співробітників, — наголошують у відомстві.

З шостого дня виплати здійснюватиме вже Фонд соціального страхування.

Як і у випадку з паперовим лікарняним листком, розмір допомоги з тимчасової втрати непрацездатності складе від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, — зазначають у ФССУ.

У відомстві наголошують, що застрахована особа не повинна буде передавати е-лікарняний роботодавцю для отримання допомоги від ФССУ — після оформлення електронного медичного висновку, яке відбувається автоматично після відкриття лікарняного, працівник має повідомити свого роботодавця будь-яким зручним способом.


З цього моменту і пацієнт, і роботодавець матимуть інформацію щодо відкритого е-лікарняного в особистих кабінетах на сайті Пенсійного фонду. Після закриття е-лікарняного, він стає підставою для призначення матеріального забезпечення і оформлення роботодавцем заяви-розрахунку (в разі допомоги по вагітності та пологах — одразу після відкриття), — наголошують у ФССУ.

Джерело: Ракурс


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