Провал земли поглотил машины и деревья в Израиле – шокирующее видео

https://racurs.ua/n155782-proval-zemli-poglotil-mashiny-i-derevya-v-izraile-shokiruuschee-video.html

Ракурс

Падение автомобилей из-за провала грунта произошло на территории медицинского центра в Иерусалиме.

7 июня в гигантскую воронку упало несколько машин, на место происшествия были направлены службы экстренной помощи, сообщает The Times of Israel.

Автомобили падали в глубокую яму, которая стремительно расширялась в диаметре. По данным пожарно-спасательной службы, к провалу прибыли семь пожарных машин.

Команда специального подразделения была развернута для поиска людей, которые могли оказаться внутри транспортных средств, попавших в яму. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты предполагают, что воронка образовалась по причине строительных работ, которые проводились на въезде в Иерусалим. Согласно информации местных СМИ, под больницей и автостоянкой строится туннель, это привело к проседанию почвы.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет Як-130 военно-воздушных сил Беларуси разбился в городе Барановичи. Очевидцы утверждают, что экипаж до последнего отводил самолет от жилых домов.

Источник: The Times of Israel