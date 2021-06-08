Тупицький прийшов у суд з охороною та собакою, запобіжний захід йому не обрали

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Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявляє, що сподівається на «справедливий суд у своїй справі, бо інших надій немає". Також він наголошує на поважних причинах неявки на кілька судових засідань.

Запобіжний захід 8 червня йому знову не обрали, Тупицький називає його «взагалі абсурдним». Правника підозрюють у справі про підкуп свідка і дачі неправдивих показів.

Наступне засідання відбудеться 21 липня. Тупицький прийшов у суд разом з охоронцями, які перед його приходом до суду оглянули територію навколо судової будівлі, в тому числі зі службовим собакою. Хоча президент відсторонив Тупицького з посади в КСУ, Управління Державної охорони здійснюватиме його охорону ще рік.

Тим часом у прокуратурі підтвердили, що Тупицький відвідував окупований Крим у 2017 році, повідомляє УНІАН.

Прокурор Олексій Донський оголосив клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому у виді застави і про заборону йому відвідувати Конституційний суд і спілкуватися зі свідками у справі.

Донський послався при цьому на дані Державної прикордонної служби. За словами прокурора, Тупицький вже продемонстрував низку дій, які можна характеризувати як ризики.

Слідство просить заборонити відвідувати Тупицькому приміщення Конституційного суду, яке він використовував як власний апарат для свого захисту. Наприклад, працівники Конституційного суду друкували йому певні документи, він реєстрував свої клопотання у секретаріаті суду.

Відсторнений суддя КСУ Тупицький заявив клопотання про забезпечення онлайн-трансляції судового засідання. Оскільки підготовка стріму потребує часу, то в засіданні оголосили перерву до 21 липня. Крім того, довга перерва зумовлена тим, що суддя перебуватиме у відпустці.

Нагадаємо, що восени 2020 року Тупицький на прес-конференції в статусі голови КСУ запевняв журналістів, що земельні питання стосовно своєї дачі в окупованому Криму вирішував через юристів, а не особисто. Він стверджував, що не їздив на територію окупованого Криму.

Слідство переконує, що у жовтні 2018 року Тупицький підкупив свідка у кримінальному провадженні. Той мав відмовитися від показань або дати «потрібні» показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, екс-голова КСУ тричі неправдиво свідчив на користь колишнього голови ВГСУ у справі про заволодіння майном Зуївського енергомеханічного заводу в місті Зугресі Донецької області.



Джерело: УНІАН