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Ракурс
Новый препарат для лечения болезни Альцгеймера одобрили в США. Фото: eirmed.ru

Новый препарат для лечения болезни Альцгеймера одобрили в США

8 июн 2021, 14:01
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Лечить болезнь Альцгеймера новым препаратом впервые за 20 лет разрешило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

Препарат разработан компанией Biogen, в продажу он поступит под коммерческим названием Aduhelm, сообщает The Wall Street Journal.

Лекарство воздействует на причины болезни, а не симптомы, разрушая амилоидные белки, которые повреждают клетки мозга и вызывают проблемы с памятью и мышлением.

Лечение препаратом должно быть пожизненным, а его годовой курс будет стоить 56 тыс. долл. Он подходит пациентам моложе 80 лет и с начальной стадией болезни. Препарат был произведен из клонированных человеческих антител.

В последний раз FDA выдавало одобрение на препараты против болезни Альцгеймера в 2003 году — лекарства Namenda (8 долл. за таблетку) и Aricept (20 долл.) были способны только временно облегчить симптомы заболевания.


Напомним, ученые считают, что болезнь Альцгеймера можно лечить лучевой терапией. Исследователи проверяли этот способ на четырёх пациентах с тяжёлой формой болезни.

Источник: The Wall Street Journal

Источник: Ракурс


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