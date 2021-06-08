Кличко примерил скандальную форму сборной Украины

https://racurs.ua/n155790-klichko-primeril-skandalnuu-formu-sbornoy-ukrainy-foto.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, уже приобрел новую форму сборной Украины по футболу. Он похвастался фото в новой амуниции команды Андрея Шевченко в своих соцсетях.

Кличко написал, что новая форма «добавляет дух и волю к победе». На фото мэр Киева продемонстрировал элементы формы, а вот размер амуниции, которую пришлось покупать, Кличко не указал.

Сине-желтые футболки сборной вызвали необычайный ажиотаж. Сначала появлением новинки возмутились в России, где всерьез требовали от УЕФА запретить ее использование из-за очертаний территории Украины включая оккупированный РФ Крым. На форме также нанесены национальные лозунги «Слава Украине! Героям слава!», которые бесят россиян.

Как оказалось, руководство европейского футбола разрешило Ассоциации украинского футбола использовать новую форму с картой и лозунгами еще на этапе подготовки к Евро-2020, которое стартует 11 июня.

Скандальной стала и история с продажей формы в Украине, ведь УАФ не успела направить новую амуницию в магазины, чтобы болельщики могли приобрести ее еще до начала чемпионата Европы по футболу.

7 июня впервые в новой форме сборная Украины вышла на товарищеский матч со сборной Кипра и победила со счетом 4:0.