Нову партію вакцини Pfizer привезли в Україну. Фото: unicef.org

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Нова партія вакцини від коронавірусу Pfizer прибула в Україну у вівторок, 8 червня.

Сьогодні прибуло 117 тис. вакцини, препарат доставили у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 тис. 850 доз вакцини Pfizer. Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 тис. 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 млн 72 тис. 800 доз вакцини AstraZeneca. Наголошується, що до кінця 2021 року в межах ініціативи COVAX Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID-19 до 20% населення.

Усі вакцини у рамках цього механізму Україна отримує безоплатно. ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті «коронавірусні» вакцини, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

Тим часом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook повідомив, що зараз в Україні є 3,9 млн доз вакцини від коронавірусу — 1,5 млн доз вакцини Pfizer, 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac і 700 тис. доз вакцини AstraZeneca. Очільник МОЗ запевняє, що країна забезпечена препаратами для вакцинації на червень.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу в найближчі два місяці. У рамках цього механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Виявляється, що це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося.