Александр Лукашенко, фото: Onliner

https://racurs.ua/n155842-v-evrokomissii-vpervye-oficialno-nazvali-lukashenko-diktatorom.html

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Александра Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси, в Еврокомиссии впервые назвали диктатором.

Это произошло во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге вчера, 8 июня, сообщает Deutsche Welle.

Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором, — заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обращаясь к евродепутатм, которые ранее прибегали к соответствующим высказываниям в адрес Лукашенко.

Соответствующее заявление Борреля прозвучало во время обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который 23 мая принудительно посадили в Минске с последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Напомним, в начале июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что принудительная посадка самолета Ryanair в Минске имеет все признаки операции спецслужб России.

Источник: Deutsche Welle