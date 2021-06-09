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Александр Лукашенко, фото: Onliner

В Еврокомиссии впервые официально назвали Лукашенко диктатором

9 июн 2021, 12:54
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Александра Лукашенко, самопровозглашенного президента Беларуси, в Еврокомиссии впервые назвали диктатором.

Это произошло во время пленарной дискуссии Европарламента в Страсбурге вчера, 8 июня, сообщает Deutsche Welle.

Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором, — заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, обращаясь к евродепутатм, которые ранее прибегали к соответствующим высказываниям в адрес Лукашенко.

Соответствующее заявление Борреля прозвучало во время обсуждения инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который 23 мая принудительно посадили в Минске с последующим задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.


Напомним, в начале июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что принудительная посадка самолета Ryanair в Минске имеет все признаки операции спецслужб России.

Источник: Deutsche Welle


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