Европарламент согласовал введение COVID-сертификатов. Фото: УП

https://racurs.ua/n155841-evroparlament-soglasoval-vvedenie-covid-sertifikatov.html

Ракурс

Европарламент дал «зеленый свет» для внедрения европейского цифрового COVID-сертификата.

Новый Регламент ЕС по цифровым сертификатам поддержали 546 голосами, против проголосовали 93 депутата, а 51 парламентарий воздержался. Сертификат будет выдан национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код. Об этом 9 июня сообщает «Европейская правда».

Документ будет удостоверять, что человек был привит против коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Евросоюзе, а также предотвратить мошенничество и подделке.

«Коронавирусные» сертификаты заработают с июля 2021 года и будут действовать в течение года. Все страны Евросоюза должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Теперь текст нового регламента должен быть официально принят Советом Евросоюза и опубликован в официальном журнале для немедленного вступления в силу и применения с 1 июля 2021 года.

Как известно, «коронавирусные» сертификаты будут обязательно выдавать тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Европейском Союзе. Сейчас таких четыре — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Каждое государство ЕС или Шенгенской зоны сможет на свое усмотрение выдавать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения или допущенных к использованию отдельными странами Евросоюза.

Напомним, с 1 июня страны Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Их можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.