Європарламент погодив запровадження COVID-сертифікатів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155841-ievroparlament-pogodyv-zaprovadjennya-covid-sertyfikativ.html

Ракурс

Європарламент дав «зелене світло» для запровадження європейського цифрового COVID-сертифікату.

Новий Регламент ЄС щодо цифрових сертифікатів підтримали 546 голосами, проти проголосували 93 депутати, а 51 парламентар утримався. Сертифікат буде виданий національними органами безкоштовно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Про це 9 червня повідомляє «Європейська правда».

Документ засвідчуватиме, що людина була щеплена проти коронавірусу, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Євросоюзі, а також запобігти шахрайству та підробці.

«Коронавірусні» сертифікати запрацюють з липня 2021 року й діятимуть впродовж року. Усі країни Євросоюзу повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів.

Тепер текст нового регламенту повинен бути офіційно прийнятий Радою Євросоюзу та опублікований в офіційному журналі для негайного набрання чинності та застосування з 1 липня 2021 року.

Як відомо, «коронавірусні» сертифікати будуть обов’язково видавати тим, хто прищепився однією з вакцин, зареєстрованих в Європейському Союзі. Зараз таких чотири — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Кожна держава ЄС або Шенгенської зони зможе на власний розсуд видавати сертифікати і для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я або допущених до використання окремими країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, з 1 червня країни Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Їх можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС.