Обмін полоненими Єревана і Баку - Пашинян хоче віддати сина

https://racurs.ua/ua/n155840-obmin-polonenymy-ierevana-i-baku-pashynyan-hoche-viddaty-syna.html

Ракурс

Нікол Пашинян, виконуючий обов’язки прем'єра Вірменії, запропонував Азербайджану почати переговори щодо обміну всіх вірменських полонених на свого сина Ашота.

Я згоден. Я офіційно заявляю Алієву (президенту Азербайджану — ред.): пропоную свого сина в обмін на всіх полонених… Мій син готовий як заручник відправитися в Баку замість наших полонених, — цитує Пашиняна «Радіо Свобода».

Раніше Пашиняна критикували екс-президенти країни Серж Саргсян і Роберт Кочарян через проблеми з обміном полоненими між Баку і Єреваном. Саргсян тоді запропонував Пашиняну віддати в полон свого сина в обмін на 20−25 солдатів, утримуваних в Азербайджані.

Сержику і Робіку, як фахівцям з купівлі-продажу людей, даю вам повноваження вести переговори з цього питання, — заявив у відповідь глава Кабміну Вірменії.

Раніше головний уповноважений Вірменії у справах діаспори Зорі Сінанян заявила, що кількість полонених Азербайджаном громадян Вірменії перевищує сотню.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Азербайджан, Вірменія і Росія підписали тристоронню заяву про повне припинення вогню в Нагірному Карабасі. Сторони залишилися на зайнятих позиціях, домовилися про обмін полоненими й тілами загиблих. Тоді Баку зайняв три спірних райони й розцінив підсумки війни як перемогу.

Джерело: «Радіо Свобода»