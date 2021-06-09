Єлизавета II хоче помиритися з принцом Гаррі – подробиці. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, готова помиритися з принцом Гаррі, коли він приїде в Лондон на відкриття пам’ятника принцесі Діані.

Попри звинувачення в суворому вихованні та расизмі, висунуті герцогом Сассекським проти членів королівської родини, вона не ображається на внука. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета II вже запросила Гаррі пообідати з нею в Віндзорському замку, коли той прибуде з США. Запрошення було озвучено ще до народження доньку, яку принц Гаррі й Меган Маркл назвали Лілібет на честь сімейного прізвиська Єлизавети II.

Пам’ятник матері принца Гаррі принцесі Діані, яка загинула в 1997 році, відкриють 1 липня в саду Кенсінгтонського палацу. На церемонію герцог Сассекський приїде сам, а його дружина залишиться в Каліфорнії з сином і новонародженою донькою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, разом візьмуть перерву на п’ять місяців від роботи над благодійним фондом Archwel. Цей час пара планує присвятити догляду за дочкою, яка народилася 4 червня, та дворічним сином Арчі.

Джерело: Daily Mail