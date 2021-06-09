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Ракурс
Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри – подробности. Фото: spletnik.ru

Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри — подробности

9 июн 2021, 12:37
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Елизавета II, королева Великобритании, готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане.

Несмотря на обвинения в излишне строгом воспитании и расизме, выдвинутые герцогом Сассекским против членов королевской семьи, она не держит обиды на внука. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США. Приглашение было озвучено еще до рождения дочери, которую принц Гарри и Меган Маркл назвали Лилибет в честь семейного прозвища Елизаветы II.

Памятник матери принца Гарри принцессе Диане, погибшей в 1997 году, будет открыт 1 июля в саду Кенсингтонского дворца. На церемонию герцог Сассекский приедет один, а его супруга останется в Калифорнии с сыном и новорожденной дочерью.


Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекском, вместе возьмут перерыв на пять месяцев от работы над благотворительным фондом Archwel. Это время пара планирует посвятить уходу за дочерью, которая родилась 4 июня, и двухлетним сыном Арчи.

Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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