Обмен пленными Еревена и Баку - Пашинян готов отдать своего сына

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Ракурс

Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьера Армении, предложил Азербайджану начать переговоры по обмену всех армянских пленных на своего сына Ашота.

Я согласен. Я официально заявляю Алиеву (президенту Азербайджана — ред.): предлагаю своего сына в обмен на всех пленных… Мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных, — цитирует Пашиняна «Радио Свобода».

Ранее Пашиняна критиковали экс-президенты страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян из-за проблем с обменом пленными между Баку и Ереваном. Саргсян тогда предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20−25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

Сержик и Робик как специалисты по купле-продаже людей даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу, — заявил в ответ глава Кабмина Армении.

Ранее главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян заявила, что число плененных Азербайджаном граждан Армении превышает сотню.

Напомним, в ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших. Баку занял три спорных района и расценил итоги войны как победу.

Источник: «Радио Свобода»