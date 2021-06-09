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Олександр Лукашенко, фото: Onliner

У Єврокомісії вперше офіційно назвали Лукашенка диктатором

9 чер 2021, 12:54
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Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, у Єврокомісії вперше назвали диктатором.

Це сталося під час пленарної дискусії Європарламенту у Страсбурзі вчора, 8 червня, повідомляє Deutsche Welle.

Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором, — заявив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, звертаючись до євродепутатів, яке раніше вдавалися до відповідних висловів на адресу Лукашенка.

Відповідна заява Борреля пролунала під час обговорення інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який 23 травня примусово посадили в Мінську з подальшим затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.


Нагадаємо, на початку червня секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що примусова посадка літака Ryanair у Мінську має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Джерело: Deutsche Welle


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