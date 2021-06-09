Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба

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Владимир Зеленский, президент Украины, в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передний край обороны, где фиксируется обострение и увеличение количества вражеских обстрелов.

В пресс-службе главы государства отмечают, что позиции, на которых побывал Зеленский, расположены в 700 метрах от противника.



Во время визита он встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с обстановкой на фронте. Президент отметил, что на Донбассе фиксируется уменьшение выстрелов, однако есть и провокации.

Зеленский добавил, что государственные служащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и «брать с них пример для смелых государственных шагов»

Президент вручил бойцам государственные награды и ценные подарки, однако какие именно пока неизвестно. Также он пообедал в солдатской столовой вместе с украинскими воинами. Во время вручения подарков Зеленский высказывал благодарность бойцам и не скупился на пожелания.

Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждого военного за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев, — заявлял Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины недавно озвучил намерение провести деолигархизацию и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект. Впрочем, значительная часть украинцев считают такие действия Зеленского популистским шагом, призванным способствовать повышению рейтинга, говорится в соцопросе.