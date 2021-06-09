Володимир Зеленський. Фото: прес-служба

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Володимир Зеленський, президент України, у межах робочої поїздки на Донеччину відвідав передній край оборони, де фіксується загострення та збільшення кількостей ворожих обстрілів.

У прес-службі глави держави зазначають, що позиції, на яких побував Зеленський, розташовані за 700 метрів від противника.





Під час візиту він зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з обстановкою на фронті. Президент зауважив, що на Донбасі фіксується зменшення пострілів, проте є і провокації.





Зеленський додав, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоби підтримувати українських військових та «брати з них приклад для сміливих державницьких кроків».





Президент вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки, однак які саме не уточнюється. Також він пообідав у солдатській їдальні разом з українськими воїнами. Під час вручення подарунків Зеленський висловлював подяку бійцям та не скупився на побажання.

Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв, — заявляв Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України нещодавно озвучив намір провести деолігархізацію й подав до Верховної Ради відповідний законопроект. Втім, значна частина українців вважають такі дії Зеленського популістським кроком, покликаним сприяти підвищенню рейтингу, йдеться в соцопитуванні.