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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: прес-служба

Роздавав подарунки та обідав із солдатами — Зеленський відвідав Донбас (ФОТО)

9 чер 2021, 19:35
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Володимир Зеленський, президент України, у межах робочої поїздки на Донеччину відвідав передній край оборони, де фіксується загострення та збільшення кількостей ворожих обстрілів.

У прес-службі глави держави зазначають, що позиції, на яких побував Зеленський, розташовані за 700 метрів від противника.

Зеленський на Донбасі. Фото: прес-служба

Під час візиту він зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з обстановкою на фронті. Президент зауважив, що на Донбасі фіксується зменшення пострілів, проте є і провокації.

Зеленський на Донбасі. Фото: прес-служба

Зеленський додав, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоби підтримувати українських військових та «брати з них приклад для сміливих державницьких кроків».

Зеленський на Донбасі. Фото: прес-служба

Президент вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки, однак які саме не уточнюється. Також він пообідав у солдатській їдальні разом з українськими воїнами. Під час вручення подарунків Зеленський висловлював подяку бійцям та не скупився на побажання.


Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв, — заявляв Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України нещодавно озвучив намір провести деолігархізацію й подав до Верховної Ради відповідний законопроект. Втім, значна частина українців вважають такі дії Зеленського популістським кроком, покликаним сприяти підвищенню рейтингу, йдеться в соцопитуванні.

Джерело: Ракурс


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