Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліфт із людиною обірвався в багатоповерхівці Києва. Фото:ДСНС

Ліфт із людиною обірвався в багатоповерхівці Києва (ФОТО)

9 чер 2021, 19:09
999

У Києві обірвався ліфт у 16-поверховому будинку, унаслідок чого загинула людина.

Інцидент трапився о 15.20 на вулиці Декабристів, 10А, що в Дарницькому районі Києва. Про це розповіла речниця столичного управління служби надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає «Суспільне».

Ліфт з людиною обірвався в Києві. Фото: ДСНС

Повідомляється, що по прибуттю на місце подій було встановлено, що людина знаходиться в шахті на першому поверсі, а сама кабіна на 16-му поверсі.

Скоріш за все провалилося дно самої кабіни. За попередніми даними там проводилися ремонтні роботи. Рятувальники, які прибули на місце, дістали із шахти тіло чоловіка, — розповіла речниця.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють, що тіло чоловіка передали оперативно-слідчій групі, які й будуть встановлювати обставини трагічного випадку.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліфт із людиною усередині обірвався в одному зі столичних торговельних центрів. Трагедія сталася у Святошинському районі Києва.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів