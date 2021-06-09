Ліфт із людиною обірвався в багатоповерхівці Києва. Фото:ДСНС

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У Києві обірвався ліфт у 16-поверховому будинку, унаслідок чого загинула людина.

Інцидент трапився о 15.20 на вулиці Декабристів, 10А, що в Дарницькому районі Києва. Про це розповіла речниця столичного управління служби надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає «Суспільне».





Повідомляється, що по прибуттю на місце подій було встановлено, що людина знаходиться в шахті на першому поверсі, а сама кабіна на 16-му поверсі.

Скоріш за все провалилося дно самої кабіни. За попередніми даними там проводилися ремонтні роботи. Рятувальники, які прибули на місце, дістали із шахти тіло чоловіка, — розповіла речниця.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють, що тіло чоловіка передали оперативно-слідчій групі, які й будуть встановлювати обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліфт із людиною усередині обірвався в одному зі столичних торговельних центрів. Трагедія сталася у Святошинському районі Києва.

Джерело: Суспільне