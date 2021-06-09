Лифт с человеком оборвался в Киеве. Фото: ГСЧС

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В Киеве оборвался лифт в 16-этажном доме, в результате чего погиб человек.

Инцидент произошел в 15.20 на улице Декабристов, 10А, что в Дарницком районе Киева. Об этом рассказала пресс-секретарь столичного управления службы чрезвычайных ситуаций Светлана Водолага, передает «Суспільне».



Сообщается, что по прибытию на место событий было установлено, что мужчина находится в шахте на первом этаже, а сама кабина на 16-м этаже.

Скорее всего провалилось дно самой кабины. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы. Прибывшие на место достали из шахты тело мужчины, — рассказала пресс-секретарь.



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщают, что тело мужчины передали оперативно-следственной группе, которая и будет устанавливать обстоятельства трагического случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что лифт с человеком внутри оборвался в одном из столичных торговых центров. Трагедия произошла в Святошинском районе Киева.