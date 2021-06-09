Уникальную ракету-конкурента Falcon 9 показали на видео. Фото: пресс-служба компании

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Ракурс

Terran R, новая необычная ракета-конкурент Falcon 9, была представлена компанией Relativity Space. Ракета была напечатана на 3D-принтере, ее задачей будет выведение на орбиту спутников и комплектующих для космических кораблей.

Первый полет двухступенчатой 66-метровой ракеты запланирован на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Отмечается, что ракета также будет помогать человеку покорить Марс. Преимуществом устройства является его многоразовость.

Многоразовая и полностью напечатанная на 3D-принтере ракета Terran R необходима для достижения нашей цели — создания промышленной базы человечества за пределами Земли, — заявил старший вице-президент по разработке и производству Relativity Space Зак Данн.

В компании добавили, что Terran R мощнее и эффективнее, чем другая ракета компании — одноразовая Terran 1, запуск которой Relativity Space планирует провести в конце этого года.





Печать на 3D-принтере позволяет создавать ракеты, в которых в 100 раз меньше деталей, чем в ракетах конкурентов. На производство же ракеты уходит менее 60 дней. Terran R будет иметь высоту 66 м и ширину 4,9 м и сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 20 тыс. кг. Первая ступень ракеты будет оснащена семью двигателями Aeon R, а вторая — одним вакуумным двигателем Aeon, как на Terran 1.





Напомним, ранее мы сообщали, что ракета New Shepard, которую создала компания основателя Amazon Джеффа Безоса, прошла успешные испытания в США. Во время испытаний ракета поднялась примерно на 100 км и провела в воздухе около 10 минут, а затем успешно приземлилась на площадке Corn Ranch в Техасе.