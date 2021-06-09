Дроны для поиска людей по крику создали немецкие ученые

Дроны будут искать людей по крику, фото:

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Немецкие ученые из Института связи, обработки информации и эргономики Фраунгофера на ежегодном заседании Американского акустического общества представили разработку, похожую на технологии из научно-фантастических фильмов — беспилотников, которые будут разыскивать людей, улавливая их крики.

Такая технология может оказаться чрезвычайно полезной при спасательных работах после стихийных бедствий, сообщает издание Futurism.

Отмечается, что определить местоположение людей, оказавшихся под завалами, например, после землетрясения, спасателям иногда бывает достаточно тяжело. Дело в том, что звуковые волны, которые отражаются от образованных землетрясением завалов, могут создавать достаточно сложный звуковой ландшафт.

Но мы могли бы легко помочь им найти эти места, если бы использовали БПЛА, пролетая над обширной территорией, обнаруживая человеческие крики и другие шумы, — отмечают исследователи.

Система получила название «Воронье гнездо». В ее основе лежат дроны, оснащенные группой небольших микрофонов, которые помогают беспилотникам ориентироваться в сложных звуковых ландшафтах.

В настоящее время процесс разработки системы продолжается, она требует серьезного тестирования и оптимизации.

Мы уже успешно обнаружили и угловым методом очень точно определили местоположение импульсивных звуков на близких расстояниях при наличии шума от беспилотников, — отмечают исследователи.



Напомним, международная группа исследователей научила беспилотники отгонять стаи птиц от аэропортов.

Источник: Futurism