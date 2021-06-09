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Ракурс
Нотариусов «привязали» к рабочему месту. Фото: Istock

Нотариусов «привязали» к рабочему месту

9 июн 2021, 18:07
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Министерство юстиций приказом № 2039/5 от 07.06.2021 года утвердило новые правила профессиональной этики нотариусов.

Нотариусов обязали разъяснять гражданам информацию, необходимую для понимания ими нотариальных действий, в том числе, касательно необходимых документов.


Также нотариусы должны предоставлять подробную информацию о размерах всех необходимых платежей и стоимости нотариальных услуг. Новые правила предусматривают, что нотариус обязан совершать все нотариальные действия самостоятельно, не перекладывая их на своих помощников.

При выполнении нотариусом своих профессиональных обязанностей не допускается:

  • безосновательное нарушение установленного режима работы и требований к рабочему месту нотариуса;
  • необоснованный отказ от выезда к лицам, обратившимся за совершением нотариальных действий, в случаях, предусмотренных законодательством;
  • отсутствие на рабочем месте без уважительных причин;
  • передача функций по совершению нотариальных действий своим подчиненным;
  • прием посетителем в нетрезвом виде, курение во время приема или проявление неуважения к посетителям.

Кроме того, нотариусов обязали воздерживаться от любых действий (пьянство, наркомания, аморальное поведение и тд), которые могут негативно повлиять на профессиональное достоинство.

Источник: Ракурс


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