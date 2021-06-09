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Министерство юстиций приказом № 2039/5
от 07.06.2021 года утвердило новые правила профессиональной этики нотариусов.
Нотариусов «привязали» к рабочему месту. Фото: Istock
Нотариусов «привязали» к рабочему местуhttps://racurs.ua/n155877-notariusov-privyazali-k-rabochemu-mestu.htmlРакурс
Министерство юстиций приказом № 2039/5
Нотариусов обязали разъяснять гражданам информацию, необходимую для понимания ими нотариальных действий, в том числе, касательно необходимых документов.
Также нотариусы должны предоставлять подробную информацию о размерах всех необходимых платежей и стоимости нотариальных услуг. Новые правила предусматривают, что нотариус обязан совершать все нотариальные действия самостоятельно, не перекладывая их на своих помощников.
При выполнении нотариусом своих профессиональных обязанностей не допускается:
- безосновательное нарушение установленного режима работы и требований к рабочему месту нотариуса;
- необоснованный отказ от выезда к лицам, обратившимся за совершением нотариальных действий, в случаях, предусмотренных законодательством;
- отсутствие на рабочем месте без уважительных причин;
- передача функций по совершению нотариальных действий своим подчиненным;
- прием посетителем в нетрезвом виде, курение во время приема или проявление неуважения к посетителям.
Кроме того, нотариусов обязали воздерживаться от любых действий (пьянство, наркомания, аморальное поведение и тд), которые могут негативно повлиять на профессиональное достоинство.
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