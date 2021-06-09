Центр противодействия дезинформации возглавляет директор без зарплаты

Полина Лысенко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n155876-centr-protivodeystviya-dezinformacii-vozglavlyaet-direktor-bez-zarplaty.html

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Центр противодействия дезинформации — образованный в марте орган СНБО по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, до сих пор имеет лишь одного сотрудника — директора Полину Лысенко.

К тому же Лысенко, которую назначили 2 апреля, до сих пор работает без зарплаты. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Я являюсь единственной сотрудницей Центра, — отметила Лысенко в комментарии изданию.

Отмечается, что с момента формального основания Центра противодействия дезинформации при СНБО, а также Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, представленного 31 марта, ни один из них до сих пор не получил помещение, финансирование и штат.

Поэтому обе организации не могут полноценно начать работу.

Отмечается, что в настоящее время офисом Лысенко является крошечный кабинет на первом этаже здания СНБО и ситуативная комната в Офисе президента, куда центр должен впоследствии перебраться.

По расчетам Лысенко, примерный бюджет на оплату труда половины штата, то есть 26 человек, к концу 2021 года составляет 11−12 млн грн — около 60 тыс. грн в месяц на специалиста. Большинство будущего штата должны составлять аналитики.

По словам Лысенко, средства на финансирование центра должен найти Минфин.

Источник: «Украинская правда»