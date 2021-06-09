Центр протидії дезінформації очолює директор без зарплатні

Поліна Лисенко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n155876-centr-protydiyi-dezinformaciyi-ocholuie-dyrektor-bez-zarplatni.html

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Центр протидії дезінформації — утворений у березні орган РНБО з протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, досі має лише одного співробітника — директора Поліну Лисенко.

До того ж Лисенко, яку призначили 2 квітня, досі працює без зарплати. Про це повідомляє видання «Українська правда».

Я є єдиною працівницею Центру, — зазначила Лисенко в коментарі виданню.

Зазначається, що з моменту формального заснування Центру протидії дезінформації при РНБО, а також Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті, який презентували 31 березня, жоден із них досі не отримав приміщення, фінансування і штату.

Через це обидві організації не можуть повноцінно розпочати роботу.

Зазначається, що наразі офісом Лисенко є крихітний кабінет на першому поверсі будівлі РНБО та ситуативна кімната в Офісі президента, куди центр має згодом перебратися.

За розрахунками Лисенко, приблизний бюджет на оплату праці половини штату, тобто 26 людей, до кінця 2021 року становить 11−12 млн грн — близько 60 тис. грн у місяць на спеціаліста. Більшість майбутнього штату мають складати аналітики.

За словами Лисенко, кошти на фінансування центру має знайти Мінфін.

Джерело: «Українська правда»