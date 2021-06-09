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Ракурс
Василь Вірастюк. Фото: УП

Вірастюка остаточно зареєстрували народним депутатом

9 чер 2021, 17:50
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Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати від «Слуги народу на округу № 87, був офіційно зареєстрований Центрвиборчкомом.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Гевку.

Повідомляється, що 7 червня до комісії надійшла заява Василя Вірастюка з документами, необхідними для реєстрації. Відповідне рішення про реєстрацію його нардепом підтримали 16 членів ЦВК.


Тепер Василю Вірастюку видадуть тимчасове посвідчення, і Центрвиборчком відправить копію постанови Верховній Раді та опублікує постанову на офіційному сайті. Після цього новому нардепу залишиться скласти присягу в парламенті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика палата Верховного суду задовольнила апеляційні скарги кандидата в нардепи Василя Вірастюка, ЦВК і партії «Слуга народу». Таким чином було скасовано рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, у якому йшлося про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.

Джерело: Ракурс


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