Василь Вірастюк. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155875-virastuka-ostatochno-zareiestruvaly-narodnym-deputatom.html

Ракурс

Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати від «Слуги народу на округу № 87, був офіційно зареєстрований Центрвиборчкомом.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Гевку.

Повідомляється, що 7 червня до комісії надійшла заява Василя Вірастюка з документами, необхідними для реєстрації. Відповідне рішення про реєстрацію його нардепом підтримали 16 членів ЦВК.

Тепер Василю Вірастюку видадуть тимчасове посвідчення, і Центрвиборчком відправить копію постанови Верховній Раді та опублікує постанову на офіційному сайті. Після цього новому нардепу залишиться скласти присягу в парламенті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика палата Верховного суду задовольнила апеляційні скарги кандидата в нардепи Василя Вірастюка, ЦВК і партії «Слуга народу». Таким чином було скасовано рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, у якому йшлося про визнання протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині.