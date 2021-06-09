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Ракурс
Василий Вирастюк. Фото: УП

Вирастюка окончательно зарегистрировали народным депутатом

9 июн 2021, 17:50
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Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты от «Слуги народа на округе № 87, был официально зарегистрирован Центризбиркомом.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Гевко.

Сообщается, что 7 июня в комиссию поступило заявление Василия Вирастюка с документами, необходимыми для регистрации. Соответствующее решение о регистрации его нардепом поддержали 16 членов ЦИК.


Теперь Василию Вирастюку выдадут временное удостоверение, и Центризбирком отправит копию постановления Верховной Раде и опубликует постановление на официальном сайте. После этого новому нардепу останется сложить присягу в парламенте.

Напомним, ранее мы сообщали, что Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционные жалобы кандидата в нардепы Василия Вирастюка, ЦИК и партии «Слуга народа». Таким образом было отменено решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов на Ивано-Франковщине.

Источник: Ракурс


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