Елка в Луцке превратилась в статую Христа-Искупителя из Рио. Фото: Конкурент

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Ракурс

В Луцке заметили необычную верхушку старой елки, расположенной на спуске с проспекта Свободы в Центральный парк.

Необычная елка верхушкой напоминает статую Христа-Искупителя из бразильского города Рио-де-Жанейро. Об этом пишет издание «Конкурент».



Сообщается, что на верхушке старой елки образовалась фигура, отдаленно напоминающая всемирно известную статую Иисуса, который распростертыми руками будто обнимает мир.

Христос Спаситель — статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Она имеет размер 39,6 м высотой (размах рук 28 метров), весит 1 тыс. 145 тонн, и находится на вершине горы Корковаду. Была построена как символ христианства, статуя стала символом Рио-де-Жанейро и Бразилии.

Напомним, ранее мы сообщали, что скульптура с головами лидеров «Большой семерки» появилась в графстве Корнуолл, Великобритания. Необычный арт-объект создали из отходов электроники к саммиту G7, который запланирован на 11−13 июня.

Источник: Конкурент